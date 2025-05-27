📡 Кабмин принял Стратегию развития связи до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение от 24 мая 2025 года № 1312-р. В документе — план из 45 мероприятий для отрасли связи до 2035 года.

В этом списке есть в том числе положения о внедрении передовых решений, которые нужны для оказания услуг связи людям, бизнесу и государственным учреждениям.

Распоряжение правительства позволит обеспечить пользователей доступным высокоскоростным интернетом, организовать мобильные сети нового поколения даже в малонаселенных пунктах.

Стратегию развития отрасли связи подготовили с участием крупнейших операторов связи, производителей телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, средств защиты.

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