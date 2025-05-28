🚬 Госдума ужесточила ответственность за нелегальный оборот сигарет

За нарушение нелицензионных требований к обороту табачных изделий или сырья для их изготовления будут штрафовать ИП до 30 тысяч рублей, а компании — до 150 тысяч.

27 мая 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о новых штрафах для участников оборота табачной продукции. Наказание будет действовать для тех, кто нарушает нелицензионные требования.

Сейчас нельзя производить и продавать сигареты и другие табачные изделия без маркировки и потребительской упаковки. Кроме того, сырье для производства запрещено продавать в розницу, а также запускать в оборот без передачи информации в систему мониторинга.

Новый закон предусматривает, что ИП, которые не соблюдают запреты в сфере производства или оборота табачных изделий, будут штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей.

Компаниям те же нарушения обойдутся в 100-150 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация продукции, сырья, оборудования и других предметов, которые связаны с правонарушением.

Ожидается, что закон вступит в силу с момента официальной публикации.

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