Гостевым домам разрешили предоставлять гостиничные услуги

27 мая Госдума приняла закон о проведении эксперимента с гостевыми домами. Он продлится с 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года.

Сразу во втором и третьем чтении депутаты приняли закон о проведении в ряде регионов России эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах.

Эксперимент проведут с 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года на территориях Республик Алтай, Дагестан, Крым, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской – Кузбасса, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областей, Севастополя и в федеральной территории Сириус.

Закон определяет понятие «гостевого дома» — это тип средства размещения, представляющий собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома.

Для присвоения жилью типа средства размещения «гостевой дом» оно должно размещаться на земельном участке под ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства на территории населенных пунктов.

Дом должен принадлежать физлицу и не подлежать сносу как самовольная постройка по решению органов местного самоуправления или суда.

Если дом не соответствует требованиям, заявителю откажут во внесении сведений о нем в единый реестр объектов туриндустрии.

Принимать туристов в гостевых домах, не внесенных в реестр, закон запрещает. Также нельзя рекламировать услуги гостевых домов без указания идентификационного номера в реестре классифицированных средств размещения и ссылки на запись в реестре.

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