ДОМ.РФ запустил сервис для программ льготного лизинга

В рамках цифрового решения уже можно работать с договорами займа и лизинга. Позже добавят работу с заявками на выборку заемных средств по лизинговым сделкам.

ДОМ.РФ запустил сервис «Лизинговые облигации» для работы с программами льготного лизинга коммунальной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, сообщила замдиректора по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Дина Колесникова.

Сервис запустили в рамках модуля Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Модуль должен стать цифровым пространством для взаимодействия лизинговых компаний и оператора программы — ДОМ.РФ.

«На сегодняшний день в модуле "Лизинговые облигации" уже обеспечена возможность работы с договорами займа, договорами лизинга, единицами техники и договорами поставки. Данные, предоставляемые лизинговыми компаниями через систему, формируют аналитическую базу для создания статистической отчетности. Эта информация становится ключевым инструментом оценки эффективности программ льготного лизинга, в свою очередь, позволяя анализировать результаты, корректировать стратегии и впоследствии повышать прозрачность реализации государственных инициатив», — уточнила Колесникова.

В обозримом будущем планируют запустить также рассмотрение заявок на выборку заемных средств по лизинговым сделкам.

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