Число заявок на регистрацию товарных знаков выросло на 56%

За последние два года компании подали на 56% больше заявок на регистрацию товарных знаков. В 2024 году их было 137 тыс.

В компании RTM Group считают, что рост желающих получить товарные знаки связан с тем, что их могут регистрировать физлица и самозанятые. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, из-за большого числа товарных знаков выросла борьба за права на них. С января по декабрь 2024 года суды рассмотрели 6 тыс. таких дел. Общий размер компенсаций превысил 824 млн рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году. Средний размер компенсаций составляет 141 тыс. рублей, но иногда возмещение может дойти до 4 млн рублей.

Более 850 дел, связанных с товарными знаками, касались онлайн-торговли. Общий размер компенсации составил 124 млн рублей. Из новой версии законопроекта «О платформенной экономике» исключили интеллектуальную собственность, хотя участники рынка просили учесть их идеи по защите прав.

Суды стали более требовательными, они смотрят не только на длительность нарушений, масштаб торговли, но и на повторность. За нарушения с товарными знаками можно получить не только репутационные риски, нарваться на компенсации, но и понести уголовную ответственность.

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