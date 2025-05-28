⏳ Три дня до старта обучения на профкурсах! Скорее выбирайте курсы со скидками до 80% и приступайте к учебе

Откройте летний сезон с выгодными покупками — научитесь вести учет ВЭД, рассчитывать зарплату и налоги по новым правилам в 1С:ЗУП, автоматизируйте работу с выплатами и отчетностью, освойте управленку, чтобы вырасти до главбуха, увеличить доход и решать только интересные задачи. Поспешите — старт потока 1 июня.

Объявляем финальную распродажу на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» со скидками до 80%. Выбирайте курсы и скорее записывайтесь — старт потока 1 июня.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать налоги по новым ставкам, удерживать НДФЛ и заполнять новые формы отчетов. Получите практические навыки, которые помогут вам легко составить и сдать всю отчетность за за первое полугодие без стресса и ошибок.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС. Сможете использовать новые функции программы и с легкостью решать в ней любые задачи.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 60%: 9 900 рублей вместо 24 900 рублей.

Старт потока 1 июня.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».