Если кассу используют для транзитной торговли, адрес нужно указать дважды – ФНС

По закону ККТ можно применять вне места осуществления расчета.

В чате ФНС специалисты службы объяснили, какой адрес нужно указывать при регистрации кассы, если ИП занимается транзитной торговлей, не имея склада и офиса.

Налогоплательщик может применять ККТ вне места расчетов: п. 5.6 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, напомнили налоговики.

Что нужно для этого сделать:

Адрес торговли при использовании онлайн-кассы указывать дважды:

в поле с адресом установки кассы (050) — написать адрес регистрации ИП согласно ФИАС;

в поле с местом установки ККТ (060) — указать наименование и номер транспортного средства либо «курьер».

2. В поле про использование кассы для выездной торговли (140) поставить «1».

Вопрос задал предприниматель, зарегистрированный в ДНР, но правило актуально для всех регионов.

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