⚡️ Итоги дня: за борщевик на даче будет штраф 5 тысяч, 55 самолетов ушли из Москвы на запасные аэродромы, а на Госуслугах могут отказаться от восстановления пароля по СМС

Telegram-каналы стали чаще появляться в поисковой выдаче Яндекса. В 2024 году число показов ссылок на Telegram в Яндексе выросло с 1,7 тыс. до 3,7 тыс. в месяц. Сейчас 90% таких показов приходится на Яндекс, причем каналы часто попадают в топ-10 выдачи.
Российские рекламодатели разместили рекламу на 15,8 млн рублей в TikTok с начала 2025 года.
Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.
Минцифры предложило дать возможность применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетических напитков.
Если на дачном участке в Подмосковье заметят борщевик, владельцам выпишут штраф в 5 тыс. рублей.
Страховщики столкнулись с убытками от выплат компенсаций пострадавшим из-за СВО, в том числе после атак дронов. В 2024 году рынок зафиксировал более 100 страховых случаев, подлежащих возмещению на сумму более 10 млрд рублей.
Фонду Минспорта сократят способы пожертвований и усилят контроль за его работой. Бюджетное законодательство не предусматривает имущественных взносов для фондов, поэтому Минспорту нужно отказаться от таких пожертвований.
Суд в Стамбуле вынес приговор в отношении актера Халита Эргенча, который известен по роли султана Сулеймана в телесериале «Великолепный век». Суд признал Эргенча виновным в даче ложных показаний в ходе расследования протестов в парке Гези в 2013 году.
WhatsApp официально запустил приложение для iPad спустя 16 лет ожидания (WhatsApp принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Из-за ограничений в аэропортах Москвы 55 самолетов ушли на запасные аэродромы. Более 60 рейсов отменены, 52 — задержаны более чем на два часа в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, представители авиакомпаний и аэропортов работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Образовались огромные очереди.
Минцифры рассматривает возможность отказа от СМС для смены пароля на Госуслугах. Сменить пароль можно будет при помощи МФЦ, банковских приложений или с использованием биометрии.
В Севастополе открыли магазин разливного пива в стилистике Wildberries. Это целая сеть алкомаркетов, где продают только напитки и закуску. Такие же магазины уже работают в Сибири и Приморье.
Селедочный бум в Магадане — рыбу ловят руками, ведрами и сачками. За один день с Ольского лимана увозят по 2-4 лодки с рыбой.
Совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot — разработало и начало производство первого отечественного робота с искусственным интеллектом, который может проводить оценку урожайности сельхозкультур.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Начать дискуссию