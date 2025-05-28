⚡️ Итоги дня: за борщевик на даче будет штраф 5 тысяч, 55 самолетов ушли из Москвы на запасные аэродромы, а на Госуслугах могут отказаться от восстановления пароля по СМС

Telegram-каналы стали чаще появляться в поисковой выдаче Яндекса. В 2024 году число показов ссылок на Telegram в Яндексе выросло с 1,7 тыс. до 3,7 тыс. в месяц. Сейчас 90% таких показов приходится на Яндекс, причем каналы часто попадают в топ-10 выдачи.

Российские рекламодатели разместили рекламу на 15,8 млн рублей в TikTok с начала 2025 года.

Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.

Минцифры предложило дать возможность применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетических напитков.

Если на дачном участке в Подмосковье заметят борщевик, владельцам выпишут штраф в 5 тыс. рублей.

Страховщики столкнулись с убытками от выплат компенсаций пострадавшим из-за СВО, в том числе после атак дронов. В 2024 году рынок зафиксировал более 100 страховых случаев, подлежащих возмещению на сумму более 10 млрд рублей.

Фонду Минспорта сократят способы пожертвований и усилят контроль за его работой. Бюджетное законодательство не предусматривает имущественных взносов для фондов, поэтому Минспорту нужно отказаться от таких пожертвований.

Суд в Стамбуле вынес приговор в отношении актера Халита Эргенча, который известен по роли султана Сулеймана в телесериале «Великолепный век». Суд признал Эргенча виновным в даче ложных показаний в ходе расследования протестов в парке Гези в 2013 году.

WhatsApp официально запустил приложение для iPad спустя 16 лет ожидания (WhatsApp принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Из-за ограничений в аэропортах Москвы 55 самолетов ушли на запасные аэродромы. Более 60 рейсов отменены, 52 — задержаны более чем на два часа в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, представители авиакомпаний и аэропортов работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Образовались огромные очереди.

Минцифры рассматривает возможность отказа от СМС для смены пароля на Госуслугах. Сменить пароль можно будет при помощи МФЦ, банковских приложений или с использованием биометрии.