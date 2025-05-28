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⚡️ Итоги дня: за борщевик на даче будет штраф 5 тысяч, 55 самолетов ушли из Москвы на запасные аэродромы, а на Госуслугах могут отказаться от восстановления пароля по СМС

Подготовили обзор главных событий дня — 28 мая 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Telegram-каналы стали чаще появляться в поисковой выдаче Яндекса. В 2024 году число показов ссылок на Telegram в Яндексе выросло с 1,7 тыс. до 3,7 тыс. в месяц. Сейчас 90% таких показов приходится на Яндекс, причем каналы часто попадают в топ-10 выдачи.

  • Российские рекламодатели разместили рекламу на 15,8 млн рублей в TikTok с начала 2025 года.

  • Евросоюз объявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, а также об исключении из черных списков 24 структур арабской страны, включая Центробанк.

  • Минцифры предложило дать возможность применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетических напитков.

  • Если на дачном участке в Подмосковье заметят борщевик, владельцам выпишут штраф в 5 тыс. рублей.

  • Страховщики столкнулись с убытками от выплат компенсаций пострадавшим из-за СВО, в том числе после атак дронов. В 2024 году рынок зафиксировал более 100 страховых случаев, подлежащих возмещению на сумму более 10 млрд рублей.

  • Фонду Минспорта сократят способы пожертвований и усилят контроль за его работой. Бюджетное законодательство не предусматривает имущественных взносов для фондов, поэтому Минспорту нужно отказаться от таких пожертвований.

  • Суд в Стамбуле вынес приговор в отношении актера Халита Эргенча, который известен по роли султана Сулеймана в телесериале «Великолепный век». Суд признал Эргенча виновным в даче ложных показаний в ходе расследования протестов в парке Гези в 2013 году.

  • WhatsApp официально запустил приложение для iPad спустя 16 лет ожидания (WhatsApp принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

  • Из-за ограничений в аэропортах Москвы 55 самолетов ушли на запасные аэродромы. Более 60 рейсов отменены, 52 — задержаны более чем на два часа в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском, представители авиакомпаний и аэропортов работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов. Образовались огромные очереди.

  • Минцифры рассматривает возможность отказа от СМС для смены пароля на Госуслугах. Сменить пароль можно будет при помощи МФЦ, банковских приложений или с использованием биометрии. 

  • В Севастополе открыли магазин разливного пива в стилистике Wildberries. Это целая сеть алкомаркетов, где продают только напитки и закуску. Такие же магазины уже работают в Сибири и Приморье.

Фото из отзывов на Яндекс.Картах

  • Селедочный бум в Магадане — рыбу ловят руками, ведрами и сачками. За один день с Ольского лимана увозят по 2-4 лодки с рыбой.

  •  Совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies — Cognitive Pilot — разработало и начало производство первого отечественного робота с искусственным интеллектом, который может проводить оценку урожайности сельхозкультур.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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