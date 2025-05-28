Запущен новый сервис налоговиков «Срочная помощь по ЕНС». Но только в Пермском крае

Чтобы получить помощь по вопросам применения единого налогового счета, нужно написать электронное письмо, а на следующий день перезвонят налоговики.

Для налогоплательщиков Пермского края запустили интернет-сервис «Срочная помощь по ЕНС», сообщает региональное УФНС.

Через сервис можно заказать обратный звонок по вопросам порядка применения ЕНС. Для этого нужно отправить письмо на электронный адрес td.r5960@tax.gov.ru.

«Обращаем внимание, что в связи с требованиями ФСТЭК, отправку письма необходимо осуществлять с почтовых серверов из зоны «RU» (например: mail.ru, yandex.ru и т.п.) в противном случае Ваше письмо не будет доставлено в УФНС России по Пермскому краю», — предупреждают налоговики.

Что должно быть в письме:

ФИО;

наименование организации;

ИНН;

КПП организации;

номер телефона для обратной связи (можно несколько);

отделение налоговой Пермского края, от которого нужна обратная связь;

описание проблемы, связанной с ЕНС.

В ответ налоговики перезвонят по указанному номеру на следующий рабочий день с 10:00 до 16:00 часов. Если не дозвонятся три раза – заявку аннулируют.

Отметим, что это первый подобный сервис. Причем региональный, а не федеральный.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.