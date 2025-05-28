Запущен новый сервис налоговиков «Срочная помощь по ЕНС». Но только в Пермском крае

Для налогоплательщиков Пермского края запустили интернет-сервис «Срочная помощь по ЕНС», сообщает региональное УФНС.
Через сервис можно заказать обратный звонок по вопросам порядка применения ЕНС. Для этого нужно отправить письмо на электронный адрес td.r5960@tax.gov.ru.
«Обращаем внимание, что в связи с требованиями ФСТЭК, отправку письма необходимо осуществлять с почтовых серверов из зоны «RU» (например: mail.ru, yandex.ru и т.п.) в противном случае Ваше письмо не будет доставлено в УФНС России по Пермскому краю», — предупреждают налоговики.
Что должно быть в письме:
ФИО;
наименование организации;
ИНН;
КПП организации;
номер телефона для обратной связи (можно несколько);
отделение налоговой Пермского края, от которого нужна обратная связь;
описание проблемы, связанной с ЕНС.
В ответ налоговики перезвонят по указанному номеру на следующий рабочий день с 10:00 до 16:00 часов. Если не дозвонятся три раза – заявку аннулируют.
Отметим, что это первый подобный сервис. Причем региональный, а не федеральный.
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