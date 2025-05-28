❗ ФНС: если ККТ зарегистрирована, но не применяется, она попадает в категорию риска

В 2025 году в разные сроки постепенно для практически всех применяющих специальные налоговые режимы вводится обязательное применение онлайн-касс.

Согласно федеральному закону от 08.08.2024 № 274-ФЗ, ИП на патенте должен применять ККТ с 1 августа 2025. А ФНС в ранних рекомендациях рекомендует заранее зарегистрировать ККТ.

Возникает вопрос: использовать зарегистрированую кассу надо с момента регистрации или с 01.08.2025. Его и задали в телеграм-чате ФНС.

Специалисты ведомства указали: если ККТ зарегистрирована, но на ней не формируются кассовые чеки, она попадает в категорию риска.

ФНС рекомендуется регистрировать кассу для непосредственного ее применения при проведении расчетов.

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