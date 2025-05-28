В Магаданской области появится территория опережающего развития

28 мая 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон о создании территории опережающего развития (ТОР) в Магаданской области, при этом будет сохранена свободная таможенная зона на территории особых экономических зон (ОЭЗ).

Закон снимет запрет на создание ТОР на территории ОЭЗ в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области.

«Создание ТОР на территории ОЭЗ в Магаданской области позволит обеспечить наиболее благоприятные условия преференциального режима хозяйственной деятельности, учитывающие сложные климатические, логистические и демографические факторы осуществления предпринимательской деятельности в регионе», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас участники ОЭЗ в Магаданской области платят пониженную ставку налога на прибыль организаций и применяют понижающий коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых. Однако с 1 января 2026 года это отменят, чтобы сократить доходы, выпадающие из бюджета.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

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