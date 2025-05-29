Депутаты хотят удалить из реестра операторов персональных данных информацию об адресе физлиц и ИП

В Госдуму внесли депутатский законопроект, который запретит публиковать в общедоступном реестре операторов персональных данных сведения об адресе оператора, если это физлицо или ИП.
Сейчас адрес местонахождения оператора — обязательный реквизит для уведомления в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Если оператор — индивидуальный предприниматель или физическое лицо, то в реестр внесут его адрес регистрации по месту жительства, вплоть до номера квартиры.
Получается, что в открытом доступе будут сведения, которые позволяют идентифицировать и найти физлицо. А это уже нарушает частную жизнь и может представлять угрозу для физической безопасности операторов.
«Публичное раскрытие домашнего адреса противоречит цели Закона № 152-ФЗ, направленного на защиту персональных данных; не соответствует принципу минимизации обработки персональных данных; не согласуется с подходом, действующим, например, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, где адрес регистрации ИП в открытом доступе не размещается», — сказано в пояснительной записке.
Чтобы восстановить право на частную жизнь, авторы законопроекта предлагают не публиковать данные об адресе в общедоступном реестре. При этом, при подаче заявки в РКН их по-прежнему будет нужно указывать.
Если проект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
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Комментарии4
А, ну то есть сначала все подадут данные, которые будут в открытом доступе, а удаление потом?? Нормально так......Получается, сам РКН и нарушает!!!
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И такая дребедень
Целый день (с)
А у нас со дня принятия закона по перс. данным. Почему сразу не сделать закрытыми личные данные ФЛ и ИП? Отвечаю - потому что потом нечем будет заниматься
То олень внесёт законопроект, то тюлень...