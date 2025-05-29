Депутаты хотят удалить из реестра операторов персональных данных информацию об адресе физлиц и ИП

Сейчас в открытом реестре операторов персональных данных есть сведения о домашнем адресе ИП и физлиц, что нарушает частную жизнь. В Госдуме предложили это изменить.

В Госдуму внесли депутатский законопроект, который запретит публиковать в общедоступном реестре операторов персональных данных сведения об адресе оператора, если это физлицо или ИП.

Сейчас адрес местонахождения оператора — обязательный реквизит для уведомления в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Если оператор — индивидуальный предприниматель или физическое лицо, то в реестр внесут его адрес регистрации по месту жительства, вплоть до номера квартиры.

Получается, что в открытом доступе будут сведения, которые позволяют идентифицировать и найти физлицо. А это уже нарушает частную жизнь и может представлять угрозу для физической безопасности операторов.

«Публичное раскрытие домашнего адреса противоречит цели Закона № 152-ФЗ, направленного на защиту персональных данных; не соответствует принципу минимизации обработки персональных данных; не согласуется с подходом, действующим, например, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, где адрес регистрации ИП в открытом доступе не размещается», — сказано в пояснительной записке.

Чтобы восстановить право на частную жизнь, авторы законопроекта предлагают не публиковать данные об адресе в общедоступном реестре. При этом, при подаче заявки в РКН их по-прежнему будет нужно указывать.

Если проект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.