Кабмин утвердил новый порядок отправки уведомления о начале деятельности

Обновлена форма уведомления о начале ведения некоторых видов деятельности и утвержден новый порядок ее представления. Поменяли перечень таких видов деятельности.

Утвердили новые правила формирования и ведения единого реестра уведомлений, порядок отправки и учета таких уведомлений юрлицами и ИП в органы государственного контроля (надзора): постановление Правительства от 27.05.2025 № 725.

Теперь уведомления нужно будет отправлять через Госуслуги или региональный портал госуслуг, кроме случаев, когда уведомление отправляют в ФСБ или органы внешней разведки РФ.

Уведомления отправляют заявители, которые занимаются видами деятельности, перечисленными в приложении № 1 к постановлению. Среди них – бытовые услуги, услуги общепита, розничная и оптовая торговля, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молочки и т.д.

Из перечня видов деятельности, по которым нужно отправлять уведомление, убрали:

гостиничные услуги;

производство готовых кормов для животных;

производство детского питания и диетических пищевых продуктов.

Также обновили форму уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Новые правила заработают с 01 сентября 2025. С этой же даты утратят силу действующие правила отправки уведомлений, утвержденные постановлением Правительства от 16.07.2009 № 584.

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