На маркетплейсах разрешат платить цифровыми рублями

Центробанк предусмотрел переходный период для ретейла, маркетплейсов и других представителей бизнеса. За год-полтора они смогут научиться принимать оплату в цифровых рублях.

После запуска цифровых рублей Центробанк расширит число сервисов, на которых можно ими расплачиваться. Чтобы производители, маркетплейсы и ретейл подготовились к массовому внедрению новой формы валюты, будет переходный период.

Ожидается, что переходный период займет год или полтора. Главное, чтобы товаропроизводители захотели принимать оплату в цифровых рублях и научились это делать, пишет «Парламентская газета».

В 2025 году цифровой рубль пока что подключат к ограниченному списку расходов федерального бюджета. С 1 января 2026 года новый способ начнут применять для всех расходов и при переводах в сам бюджет, с 1 июля 2027 цифровой рубль будет доступен для расходов региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных фондов.

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