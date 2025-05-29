❌ СФР: если выйти на работу во время больничного, пособие не дадут

Пособие по болезни – это компенсация утраченного заработка. Поэтому если работать на больничном, его не начислят. Выход на работу на больничном – это нарушение условий оказания медпомощи.

Сотруднику, который вышел на работу во время болезни, Соцфонд не оплатит больничный лист. Об этом ведомство сообщает в письме от 19.05.2025 № 14-20/25931.

Если застрахованное лицо работает и получает зарплату, то пособие теряет функцию компенсации утраченного заработка, а становится дополнительным материальным стимулированием работника. А это уже злоупотребление правом, пишет ФСР.

Кроме того, несоблюдение назначенного режима лечения может плохо повлиять на процесс выздоровления. А выход на работу без выписки – это нарушение условий оказания медицинской помощи: ч. 1 и 3 ст. 27 закона от 21.11.2011 27 № 323-ФЗ.

Кроме того, если на время больничного работнику установили неполное рабочее время, оснований для расчета пособия из МРОТ пропорционально неполному рабочему времени нет. Пособие рассчитывается по МРОТ, добавил СФР.

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