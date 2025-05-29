Минтранс обеспечит стабильную работу электронных очередей в пунктах пропуска на границе

Прошло совещание Минтранса, профильных организаций и представителей транспортного бизнеса, посвященное улучшению системы бронирования электронной очереди на международных автомобильных пунктах пропуска, в частности, на МАПП Забайкальск.
Минтранс рассказал о ключевых направлениях работы: усилят контроль за использованием электронной очереди и будут пресекать нарушения правил бронирования.
Планируют внедрить ряд нормативных и технических решений. Например:
ограничат число отмен бронирования: не более 9 заявок на разные ТС в одном личном кабинете;
будут проверять, есть ли у ТС неоплаченные штрафы;
проверят достоверность данных о транспортном средстве;
заблокируют недобросовестных перевозчиков, нарушающих правила бронирования.
Также будут пресекать использование ботов и автоматизированных систем для резервирования мест в очереди.
По фактам незаконной продажи мест в электронной очереди уже возбуждены уголовные дела.
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Комментарии1
стабильная работа электронных очередей - это сюр какой-то, а очередей не создавать никак нельзя?