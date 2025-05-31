💰 Каждый четвертый копит на будущее детей: сумма и цели

В среднем россияне хотят накопить для своих сыновей и дочерей 6,9 млн рублей.

​​​​​В первую очередь родители считают необходимым обеспечить детям здоровье (86,3% респондентов), достойное воспитание (86,1%), а также любовь и заботу (61,9%). Далее идут собственное жилье (59,5%) и хорошее образование (48,7%).

Почти четверть родителей (23,9%) мечтает о хорошей работе для своих детей, а каждый восьмой (11,8%) — о финансовой грамотности. Еще 9,6% респондентов хотят обеспечить ребенка стартовым капиталом.

Самые амбициозные цели по накоплениям для детей ставят жители Москвы (13 млн рублей), Красноярска (11 млн), Новокузнецка и Санкт-Петербурга (по 10 млн).

​​​​​​​Это результаты исследования СберСтрахования жизнии СберНПФ к Международному дню защиты детей 1 июня 2025, они есть у «Клерка».

Чаще всего идею откладывать деньги ради будущего детей поддерживают люди в возрасте 41–50 лет (35%) и 31–40 лет (27%). Среди них традиционно больше женщин.

Больше всего сторонников детских накоплений в Ульяновске (48%), Астрахани (36%), Тольятти (35%) и Ярославле (33%). Меньше — в Рязани (17%), Волгограде, Кемерове, Новокузнецке и Москве (по 18%).

Россияне в среднем откладывают для детей 10,6 тыс. рублей в месяц (против 6,3 тыс. рублей в 2024 году).

Самые крупные суммы на будущее сыновей и дочерей выделяют жители Санкт-Петербурга (15 тыс.), Ярославля, Набережных Челнов и Оренбурга (по 14 тыс.), Иркутска, Ижевска и Самары (по 13 тыс.).

«Родители понимают: раннее формирование накоплений — это не только финансовая подушка, но и возможность дать ребенку качественное образование, собственное жилье или стартовый капитал для реализации мечты», — пояснил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Каждый седьмой (14,3%) сберегает, чтобы ребенок чувствовал себя свободно, а каждый десятый (10,4%) — на открытие собственного дела. Еще 3,1% формируют капитал для возможного переезда в другой город.

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