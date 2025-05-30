🎰 В России появится самозапрет на участие в азартных играх

Заявление о самозапрете на участие в азартных играх будут принимать букмекерские конторы и тотализаторы.

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о самозапрете на участие в азартных играх.

Срок отказа будет не меньше четырех месяцев, если подать заявление в первый или второй раз в течение года. Если заявление направить в третий раз, то самозапрет установят на 12 месяцев.

Вести реестр будет публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр», а также организаторы азартных игр в казино и залах игровых автоматов, которые работают в игорной зоне. Заявление о самозапрете будет можно подать в букмекерских конторах или тотализаторах.

Организаторам азартных игр в букмекерских контрах или тотализаторах запрещено:

принимать ставки от людей, которые есть в реестре отказавшихся от участия в играх;

рассылать таким клиентам информационные сообщения рекламного характера;

менять деньги на фишки в казино и игровых автоматах.

Все сделки, которые будут с клиентом, установившем самозапрет, признают ничтожными.

Если закон примут, он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

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