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Букмекеров начнут штрафовать, если они примут ставки при самозапрете на азартные игры

Организатора азартных игр оштрафуют до 100 тысяч рублей, если он разрешит играть человеку из самозапретного списка.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах за вовлечение в азартные игры людей с самозапретом на участие в них.

Если принять ставки от такого игрока, то должностное лицо рискует получить штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а компания — от 50 до 100 тыс. Такие же суммы штрафа будут, если организатор игорного заведения откажется принимать у игрока заявление, чтобы его внесли в перечень лиц, отказавшихся от участия в играх.

Недавно мы писали, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о самозапрете на азартные игры.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Комментарии

1
  • Marina2022

    А период охлаждения при самозапрете всего на свете есть?

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