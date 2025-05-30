👧 Минтруд обновил рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних

Перечень рекомендуемых профессий с 2025 года расширили. Работодатели теперь должны устанавливать правила работы с соцсетями и коммуникационными платформами.

Для работодателей, которые берут на работу несовершеннолетних сотрудников, Минтруд письмом от 22.05.2025 № 14-6/10/В-8758 обновил методические рекомендации по организации их трудовой деятельности в свободное от учебы время.

Что изменилось в рекомендациях:

Работодатели могут содействовать трудоустройству несовершеннолетних родственников своих сотрудников. Они должны соответствовать требованиям вакансий и пройти процедуры отбора.

Следует разъяснять родителям особенности трудового законодательства по отношению к несовершеннолетним, рассказать им о мерах соцподдержки и гарантиях для таких работников.

Добавлен раздел об информационной безопасности несовершеннолетних. Нужно установить четкие правила работы с соцсетями и коммуникационными платформами – чтобы минимизировать риски негативного влияния на имидж компании и психическое здоровье работников.

Перечень рекомендуемых профессий и должностей для подростков расширили до 90 позиций (было 59). Он носит рекомендательный характер.

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