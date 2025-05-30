👧 Минтруд обновил рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних

Для работодателей, которые берут на работу несовершеннолетних сотрудников, Минтруд письмом от 22.05.2025 № 14-6/10/В-8758 обновил методические рекомендации по организации их трудовой деятельности в свободное от учебы время.
Что изменилось в рекомендациях:
Работодатели могут содействовать трудоустройству несовершеннолетних родственников своих сотрудников. Они должны соответствовать требованиям вакансий и пройти процедуры отбора.
Следует разъяснять родителям особенности трудового законодательства по отношению к несовершеннолетним, рассказать им о мерах соцподдержки и гарантиях для таких работников.
Добавлен раздел об информационной безопасности несовершеннолетних. Нужно установить четкие правила работы с соцсетями и коммуникационными платформами – чтобы минимизировать риски негативного влияния на имидж компании и психическое здоровье работников.
Перечень рекомендуемых профессий и должностей для подростков расширили до 90 позиций (было 59). Он носит рекомендательный характер.
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Комментарии4
Галина Нерубащенко (автор) поясните пожалуйста, что вы подразумеваете под фразой: "Работодатели теперь должны устанавливать правила работы с соцсетями и коммуникационными платформами"? если в статье идет речь о трудоустройстве подростков? ли это опять ИИ??
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п. 36 Письма Минтруда от 22.05.2025 № 14-6/10/В-8758
36. Для минимизации рисков негативного влияния на имидж компании и психическое здоровье подростков рекомендуется установить четкие правила работы с социальными сетями и коммуникационными платформами: - Ознакомление с правилами публикации конфиденциальной информации о компании и клиентах в социальных сетях. – Правила использования личных аккаунтов в рабочее время, в том числе, когда это требуется для выполнения служебных обязанностей. - Регулирование общения с коллегами и клиентами через корпоративные платформы и средства связи. - Установление правил поведения в интернете, направленных на предотвращение кибербуллинга и иных форм травли.
@Алейда, не знала ни про п.36 ни про письмо. В контексте, надо ли "плодить" ЛНА? если да, то кто его должен создать?