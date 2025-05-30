В Бурятии и Забайкальском крае могут запретить майнить криптовалюту до 2031 года

В некоторых регионах дефицит электроэнергии оказался настолько высоким, что временного запрета на майнинг в осенне-зимний период недостаточно. Власти хотят ограничить добычу криптовалют круглый год.

Министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о планах установить круглогодичный запрет на добычу криптовалют в Бурятии и Забайкальском крае. Он будет действовать до 2031 года.

Такое решение аргументируют тем, что в юго-восточной Сибири и так дефицит электроэнергии.

«Этот запрет будет введен до 2031 года. В Иркутской области уже введен, в ближайшее время — в Республике Бурятия и Забайкальском крае», — сказал Сергей Цивилев.

Изначально майнинг планировали ограничить в регионах с дефицитом электроэнергии в осенне-зимний отопительный период. Однако для Иркутской области это оказалось недостаточным — премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 07.04.2025 № 439 о полном запрете майнинга.

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