🔢 Давнишние коды ОКВЭД лучше уточнить, следует из разъяснения ФНС

По виду деятельности, который не меняли много лет, код нужно определить в соответствии с действующим на 2025 год классификатором.

Если предприниматель не менял вид деятельности, и до сих пор указан код, выбранный еще в 1998 году (больше 25 лет), стоит выбрать код из действующего ОКВЭД. Это следует из разъяснения налоговики в телеграм-чате ФНС.

«Коды по ОКВЭД определяются хозяйствующим субъектом самостоятельно в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от 23.12.2021). При этом необходимо выбирать коды с детализацией не менее 4 знаков (ХХ.ХХ)», — указали специалисты ФНС.

Если выбрать код ОКВЭД самостоятельно не получается, инспекторы рекомендуют обращаться в Минэкономразвития.

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