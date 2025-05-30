С 1 января 2026 Единый регистр населения станет приоритетным источником информации о россиянах – представитель ФНС

ЕРН доступен через систему межведомственного взаимодействия с 2023 года. Число подключенных к нему органов растет.

Единый регистр населения (ЕРН) приобретает статус приоритетного эталонного источника сведений обо всех физических лицах в России с 1 января 2026 года. Об этом заявил замглавы ФНС Виталий Колесников.

«Сегодня ЕРН содержит 148,5 млн эталонных записей о гражданах Российской Федерации и иностранцах, постоянно проживающих или работающих на территории нашей страны. ФНС России как оператор системы берет на себя под ключ задачи по наполнению ЕРН достоверными данными от поставщиков, а также обеспечению их качества, что позволяет собрать в “одном месте” комплексную информацию о лице, достаточную для оказания большинства услуг в нашей стране. Сведения из ЕРН доступны органам власти в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия с 1 января 2023 года. Количество уполномоченных органов, подключенных к ЕРН, и запросов к нему стремительно растет», – сказал Виталий Колесников.

На встрече с представителями экспертного сообщества и органами власти Нижегородской и Самарской областей продемонстрировали работу ЕРН, показали масштаб системы и преимущества использования сведений из регистра при развитии регионов, оказании услуг и выполнении функций. Региональные органы этих субъектов РФ подключат к ЕРН до окончания переходного периода.