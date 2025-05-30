🚬 Минфин разработал новые правила расчета минимальных цен на табачную продукцию – проект

Опубликован подготовленный Минфином проект правительственного постановления, которое установит правила определения минимальных цен на табачную продукцию, кроме сигарет и папирос.
Предполагается, что минимальную цену на табачную продукцию будут применять при вводе в оборот, обороте и выводе из оборота такой продукции. Исключение сделают для сделок в области внешней торговли и продаж в магазинах беспошлинной торговли.
В проекте представлены формулы расчета минимальной цены для таких видов табачной продукции:
табак трубочный;
табак курительный тонкорезаный;
табак нюхательный;
табак жевательный;
табак для кальяна;
сигары;
сигариллы (сигариты);
биди;
кретек.
Все формулы сводятся к обобщенному виду:
Минимальная цена = ставка акциза на единицу массы или количества × (1 + ставка НДС) × коэффициент
Коэффициент в формуле учитывает себестоимость производства или стоимость закупки продукции импортером, расходы на логистику и поддержание инфраструктуры.
Регламент вступит в силу через 30 дней после официального опубликования и будет действовать шесть лет.
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