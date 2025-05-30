🚬 Минфин разработал новые правила расчета минимальных цен на табачную продукцию – проект

При определении цен учтут себестоимость продукции, расходы на логистику ‎и поддержание инфраструктуры.

Опубликован подготовленный Минфином проект правительственного постановления, которое установит правила определения минимальных цен на табачную продукцию, кроме сигарет и папирос.

Предполагается, что минимальную цену на табачную продукцию будут применять при вводе ‎в оборот, обороте и выводе из оборота такой продукции. Исключение сделают для сделок ‎в области внешней торговли и продаж в магазинах беспошлинной торговли.

В проекте представлены формулы расчета минимальной цены для таких видов табачной продукции:

табак трубочный;

табак курительный тонкорезаный;

табак нюхательный;

табак жевательный;

табак для кальяна;

сигары;

сигариллы (сигариты);

биди;

кретек.

Все формулы сводятся к обобщенному виду:

Минимальная цена = ставка акциза на единицу массы или количества × (1 + ставка НДС) × коэффициент

Коэффициент в формуле учитывает себестоимость производства или стоимость закупки продукции импортером, расходы на логистику ‎и поддержание инфраструктуры.

Регламент вступит в силу через 30 дней после официального опубликования и будет действовать шесть лет.