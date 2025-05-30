Уточнить 3-НДФЛ в личном кабинете физлица можно, если первичная заполнена здесь же

ФНС указала, что кнопка «уточнить» в ЛК ФЛ активна, если первичная декларация была заполнена тоже в личном кабинете физлица.

Можно подать декларацию с нужным номером корректировки, указав в ней вычеты, которые были заявлены раньше и дополнительные вычеты.

Ответ был дан на вопрос плательщика, который подавал на вычет, но новую 3-НДФЛ не приняли, так как нужно внести изменения в предыдущую, а кнопки «уточнить» 'ne декларацию нет.

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