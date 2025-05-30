ЦОК КПК ВЭД 28.05 Мобильный
3-НДФЛ

Уточнить 3-НДФЛ в личном кабинете физлица можно, если первичная заполнена здесь же

Для подачи уточненной налоговой декларации по форме 3-НДФЛ имеет значение способа заполнения налогоплательщиком первичной декларации.

ФНС указала, что кнопка «уточнить» в ЛК ФЛ активна, если первичная декларация была заполнена тоже в личном кабинете физлица.

Можно подать декларацию с нужным номером корректировки, указав в ней вычеты, которые были заявлены раньше и дополнительные вычеты.

Ответ был дан на вопрос плательщика, который подавал на вычет, но новую 3-НДФЛ не приняли, так как нужно внести изменения в предыдущую, а кнопки «уточнить» 'ne декларацию нет.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.

Автор

Коммерческая Тайна
Защита персональных данных

Что делать, если не отправляется уведомление в Роскомнадзор

Вот короткая инструкция по исправлению ошибки в уведомлении на сайте Роскомнадзора

Что делать, если не отправляется уведомление в Роскомнадзор
1

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум