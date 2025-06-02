Налоговики назвали самые частые ошибки упрощенцев, которые впервые сдавали декларацию НДС. Есть совсем смешные:)

Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускал бизнес на УСН при первой отправке НДС-декларации.
Чаще всего делали такие ошибки:
не представили налоговую декларацию по НДС;
отправили журналы вместо налоговой декларации по НДС;
прислали нулевую декларацию по НДС при наличии движения на счетах;
включили в книги покупок счета-фактуры, выставленные за пределами 3-х лет;
неправильно написали ОКТМО;
выставили счета-фактуры, выписанные как до регистрации, так и после ликвидации налогоплательщика;
превысили даты счетов-фактур отчетного периода.
Срок представления НДС-декларации за первый квартал 2025 года истек 25 апреля. Декларацию подают в налоговую по месту учета в электронном виде через оператора ЭДО. Форма декларации по НДС, порядок ее заполнения и формат отправки утверждены приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
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