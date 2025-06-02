Эксперт расскажет, как бухгалтерам зарабатывать в аналитике 1С

Одна из самых дорогих вакансий на рынке труда — Аналитик 1С. Разберемся, кто это такой, какие задачи он решает и почему бухгалтера становятся лучшими Аналитиками 1С.

Аналитик 1С — специалист с широким кругозором, знанием бухучета, пониманием бизнес-процессов, умеющий проводить системный анализ. Аналитики 1С востребованы на рынке. Продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат — это вчерашний бухгалтер.

Приходите на бесплатный вебинар «Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки». Он состоится 3 июня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Кто такой Аналитик 1С. Почему бухгалтеру легче стать Аналитиком 1С и зачем ему это надо. Какие есть вакансии на рынке труда у Аналитика 1С. Перспективы профессии и саморазвитие Аналитика 1С. Профориентация в разрезе программных продуктов 1С. Оформление резюме и трудоустройство.

Спикер — Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.