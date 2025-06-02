В начале 2025 года быстрее всего рос туристический и образовательный бизнес

В первом квартале 2025 года туристический бизнес начал расти быстрее по сравнению с тем же периодом 2024 года. Отрасль прибавила 36 баллов и получила в итоге 71 балл. Продуктовый ретейл набрал 59 баллов (+21), а сфера образования — 69 баллов (+9).

В течение 2024 года обороты туркомпаний выросли на 38%. Это связано с ранними бронированиями, с популярностью автопутешествий и с оживлением внутреннего потока путешественников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование платформы Calltouch, банка Точка и сервиса hh.ru.

В ретейле очищенный от инфляции оборот составил 0,39%. Сейчас в отрасли тренд на консолидации, на работу крупных сетей в регионах, где они поглощают местные магазины. Участники рынка стали активно развивать собственную доставку и наращивать присутствие на маркетплейсах.

На рынке образовательных услуг упал интерес к курсам дополнительного профессионального образования, продажи падают из-за того, что стало меньше желающих пройти переобучение по IT-специальностям. В сегменте взрослого образования выручка составила 12,3 млн рублей, это на 10% больше, чем в начале 2024 года.

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