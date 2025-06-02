📅 В июне 2025 будет сокращенный рабочий день и четыре выходных подряд

Следующая рабочая неделя июня будет трехдневной. На 13 июня выходной перенесли с марта.

Официальный производственный календарь на июнь 2025 выглядит так:

В июне-2025 из 30 календарных дней всего 19 рабочих. Один из них сокращенный: 11 июня рабочий день будет меньше на один час, так как на следующий день, 12 июня, отмечаем День России. Выходных в этом месяце – 11 дней.

40-часовая рабочая неделя в июне составит 151 час, 36-часовая — 135,8 ч, 24-часовая неделя – 90,2 ч.

Выходной день на пятницу 13 июня перенесен с субботы 8 марта постановлением Правительства от 04.10.2024 № 1335.

Полный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год — здесь.

Если сотрудника вызовут на работу в выходной день, или он сам решит выполнить какие-то задачи на праздниках, то ему положена двойная оплата или отгул. Подробно все нюансы ведения учета рабочего времени и компенсаций за переработку разберем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

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