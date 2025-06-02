Депутаты собираются возродить доходные дома

Чтобы улучшить жилищные условия, депутаты предложили закрепить в законе доходные дома. Ремонт недвижимости будет за счет инвесторов.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал о планах возродить доходные дома в России, чтобы открыть больше возможностей для улучшения жилищных условий.

«Должен появиться еще один статус — тот, который был в Российской империи, — это доходные дома», — сказал Владимир Кошелев.

Доходный дом — это когда инвесторы вкладывают деньги в недвижимость, которую человек может «цивилизованно снимать». Причем будут понятные критерии повышение цены.

Также он добавил, что в дореволюционной России 80% жилого фонда Санкт-Петербурга и 40% жилья в Москве приходилось на доходные дома.

Законопроект о доходных домах планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

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