Малый бизнес подал заявки на факторинг на 2,3 млрд рублей
Предприниматели, которые работают на условиях отсрочки платежей, подали заявки на сайте МСП.РФ на получение факторинга. Общая сумма составила 3,2 млрд рублей.
В октябре 2024 года на портале МСП в тестовом режиме запустили сервис по факторингу — услуге, которая позволяет поставщикам и производителям получить оплату сразу в день поставки, а покупателям — отсрочку платежа.
«Факторы, представленные на МСП.РФ, могут оплатить до 100% по счету платежа сразу после поставки, с отсрочкой платежа для покупателя до 365 дней», — сказано на сайте Корпорации МСП.
Максимальная сумма по факторингу — 2 млн рублей, комиссия за выдачу — от 15% годовых.
Факторинг — альтернатива кредиту без залога и ежемесячных платежей, он не участвует в оценке долговой нагрузки, поэтому предприниматели могут привлекать дополнительные заемные деньги.
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