Малый бизнес подал заявки на факторинг на 2,3 млрд рублей

Факторинг позволяет заказчикам отсрочить платеж, а производителям получить деньги сразу в день поставки.

Предприниматели, которые работают на условиях отсрочки платежей, подали заявки на сайте МСП.РФ на получение факторинга. Общая сумма составила 3,2 млрд рублей.

В октябре 2024 года на портале МСП в тестовом режиме запустили сервис по факторингу — услуге, которая позволяет поставщикам и производителям получить оплату сразу в день поставки, а покупателям — отсрочку платежа.

«Факторы, представленные на МСП.РФ, могут оплатить до 100% по счету платежа сразу после поставки, с отсрочкой платежа для покупателя до 365 дней», — сказано на сайте Корпорации МСП.

Максимальная сумма по факторингу — 2 млн рублей, комиссия за выдачу — от 15% годовых.

Факторинг — альтернатива кредиту без залога и ежемесячных платежей, он не участвует в оценке долговой нагрузки, поэтому предприниматели могут привлекать дополнительные заемные деньги.

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