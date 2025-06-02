Минпромторг: на маркетплейсах работает 1,5 млн поставщиков
Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что около 1,5 млн поставщиков размещают свои товары на маркетплейсах, из них 80% — представители малого и среднего бизнеса.
Он добавил, что маркетплейсы — это один самых простых способов начать заниматься предпринимательской деятельностью.
«Сейчас необходимо сконцентрироваться над повышением уровня ответственности за товар, за продажи контрафакта или подделок», — сказал Антон Алиханов.
Министр заявил, что в России будут работать над тем, чтобы устранить регуляторный дисбаланс между офлайн торговлей и сферой e-commerce.
В 2024 году оборот розничной торговли вырос на 7,2%, до 55,6 трлн рублей. Сектор непродовольственных товаров прибавил 8,3%, а продовольственных — 6%.
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