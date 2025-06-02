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Маркетплейсы

Минпромторг: на маркетплейсах работает 1,5 млн поставщиков

Министерство будет лучше контролировать продажу контрафакта или подделок.

Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что около 1,5 млн поставщиков размещают свои товары на маркетплейсах, из них 80% — представители малого и среднего бизнеса.

Он добавил, что маркетплейсы — это один самых простых способов начать заниматься предпринимательской деятельностью.

«Сейчас необходимо сконцентрироваться над повышением уровня ответственности за товар, за продажи контрафакта или подделок», — сказал Антон Алиханов.

Министр заявил, что в России будут работать над тем, чтобы устранить регуляторный дисбаланс между офлайн торговлей и сферой e-commerce.

В 2024 году оборот розничной торговли вырос на 7,2%, до 55,6 трлн рублей. Сектор непродовольственных товаров прибавил 8,3%, а продовольственных — 6%.

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