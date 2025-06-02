Доход бюджета от размещения средств ФНБ в финансовые активы составил 484,7 млрд рублей

Минфин отчитался о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния в 2024 году. Более 77% дохода составили дивиденды на обыкновенные акции Сбербанка.

Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2024 году принесло федеральному бюджету доход в размере 484,7 млрд рублей, сообщает Минфин.

376,1 млрд рублей (77,6%) из этого объема составили дивиденды на обыкновенные акции Сбербанка.

«Поступившие в федеральный бюджет в 2024 году доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 484 704,08 млн рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России — 11 028,34 млн рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы — 473 675,74 млн рублей, в том числе дивиденды по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в сумме 376 072,68 млн рублей)», — говорится в сообщении Минфина.

Доходность размещения средств ФНБ на счетах в ЦБ, составила:

выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, за 2024 год составила 0,21% годовых (0,99% годовых с момента создания фонда);

выраженная в российских рублях, составила 0,37% годовых (12,64% годовых с момента создания фонда).

Доходность размещения средств ФНБ на счете в китайских юанях в ЦБ составила 0,35% годовых.

Доходность размещения на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ в российских рублях составила 5,63 % годовых.

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