На новом потоке обучения остались свободные места! Скорее занимайте — отдаем дешевле себестоимости

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Выгодные цены, обучение на курсах-бестселлерах с дипломом еще и не нужно ждать следующего потока — приступать можно уже сегодня. Не упускайте такой шанс! Поспешите — мест совсем мало.
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Осталось 7 мест из 30!
Аналитик 1С
Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 83%: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Осталось 6 мест из 27!
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Осталось 9 мест из 35!
Бухгалтер по зарплате
Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо
31 700 рублей.
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