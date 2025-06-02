На новом потоке обучения остались свободные места! Скорее занимайте — отдаем дешевле себестоимости

Мы запустили первый летний поток — места разлетелись, как горячие пирожки, но кто-то все-таки не успел записаться, поэтому мы делаем донабор! Заполняем последние свободные места на курсах. Их совсем мало, так что не теряйте времени. Обучение уже началось, поэтому последние места мы отдаем почти даром — по ценам ниже себестоимости.

Выгодные цены, обучение на курсах-бестселлерах с дипломом еще и не нужно ждать следующего потока — приступать можно уже сегодня. Не упускайте такой шанс! Поспешите — мест совсем мало.

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Осталось 7 мест из 30!

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Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Осталось 6 мест из 27!

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Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Осталось 9 мест из 35!

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Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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