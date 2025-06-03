Самые богатые россияне в 2025 году заработали 22,547 миллиарда долларов

Совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов за пять месяцев 2025 года выросло на $22,547 млрд. Больше всех заработал один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $3,82 млрд, до $31,7 млрд.

Данные основаны на рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира. Среди них – 22 гражданина России с общим состоянием на 2 июня $317,7 млрд, пишут «РИА Новости».

На втором месте в списке остался совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние выросло на $561 млн — до $25,9 млрд. Третьим стал бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось на $1,62 млрд, до $24,2.

На четвертом месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $860 млн, до $23,2 млрд. Пятое место занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чьи активы уменьшились на $598 млн, до $22,6 млрд.

Последним в десятке лидеров стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: его состояние с начала года увеличилось на $2,03 млрд, до $13 млрд.

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