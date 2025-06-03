На кассах самообслуживания и в вендинговых аппаратах запустят подтверждение возраста по биометрии

В России планируют запустить сервис, который сможет подтвердить возраст покупателя по биометрии. Чтобы им воспользоваться, нужно подтвердить данные в единой биометрической системе (ЕБС).

Тестировать новый сервис будут в вендинговых аппаратах «ФитВенд», затем проект масштабируют на другие организации. В таких вендинговых аппаратах по биометрии будет можно купить энергетики, продажу которых запретили детям до 18 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информацию из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

До конца 2025 года проверку возраста по биометрии подключат к кассам самообслуживания в розничных сетях, где сервис можно будет использовать не только для покупки энергетиков, но и сигарет и алкоголя.

Чтобы подтверждать возраст клиентов, компаниям нужно установить на действующие терминалы устройства, которые считывают биометрию. Обновление займет 3-6 месяцев, ожидается, что оно не будет слишком затратным для бизнеса.

Во многих магазинах уже принимают платежи по биометрии. Только за первый квартала 2025 года клиенты Сбера провели 37 млн таких оплат, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2024 год.

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