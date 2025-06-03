Число пенсионеров превысило 41 млн человек

В Соцфонде и НПФ хранятся 8,1 трлн пенсионных накоплений, 330 млрд рублей россияне вложили в программу долгосрочных сбережений.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, что сейчас число пенсионеров выросло до 41,1 млн человек, из них работают — 8,1 млн, а 33 млн — нет.

Общий объем активов пенсионеров как в НПФ, так и в Социальном фонде составил 8,1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

В программу долгосрочных сбережений вложили уже свыше 330 млрд рублей. В среднем на каждый счет внесли по 72 тыс. рублей. К концу 2025 года эксперты ожидают, что объем средств на ПДС вырастет в два раза, до 750 млрд.

Недавно мы писали, что в первом квартале 2025 года совокупный пенсионный портфель вырос на 2,4%.

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