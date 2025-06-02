В первом квартале 2025 россияне переводят пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений – Центробанк

Совокупный объем пенсионных накоплений увеличился, но рост замедлился по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале 2025 года совокупный пенсионный портфель вырос на 2,4% (8,3 трлн руб.) из-за доходов от инвестирования и притока средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), сообщает Банк России. Но рост замедлился по сравнению с IV кварталом 2024 года.

Портфель негосударственных пенсионных фондов (НПФ) при этом снизился. Число россиян, которые накапливают пенсии в НПФ, уменьшилось на 564 тыс.: до 35,4 миллиона человек. Причиной этого Центробанк называет переход людей в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Число участников ПДС по итогам квартала выросло почти в 1,5 раза и достигло около 4 миллиона человек.

В структуре портфелей НПФ стала больше доля вложений в облигации федерального займа и меньше – инструменты денежного рынка. Доход НПФ от инвестирования получили преимущественно от купонов по долговым ценным бумагам.

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