В 16 регионах Центральной России работает свыше 800 тысяч компаний

Число новых компаний компенсирует количество ликвидаций бизнеса. Показатель «смертности» предпринимательской деятельности один из самых низких за 10 лет.

Число действующих компаний в 16 регионах Центральной России составило 837 761. В процессе ликвидации находятся 11 684, а в процедура банкротства коснулась 3 738 организаций.

Более чем у трети компаний уставной капитал не превышает 1 млн рублей. С начала 2025 года в ЦФО зарегистрировались 47 211 компаний, а всего по России — 474 298. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса Rusprofile.

«С точки зрения создания новых компаний прирост хоть и небольшой, но полностью компенсирующий ликвидацию бизнеса, что даже удивительно с учетом высокой ключевой ставки и "дорогих" денег», — сказал директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Г. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Также он добавил, что показатель «смертности» бизнеса сейчас один из самых низких за последние 10 лет. Ликвидация компаний по инициативе собственников составляет не больше 15-17% от общего числа, а 80% приходится на решения ФНС.

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