Брокер «Финам» хочет открыть для инвесторов из РФ Токийскую фондовую биржу
Брокерская компания «Финам» планирует летом 2025 года предоставить квалифицированным инвесторам доступ к японскому фондовому рынку.
Участники торгов смогут приобрести ценные бумаги Honda, Toyota, Mazda, Nintendo, Sony, Nikon и других технологичных компаний. Об этом пишет РБК.
Директор по международному бизнесу компании Алексей Бербеницкий считает, что особый интерес японская биржа вызовет у инвесторов из восточных регионов России, например, из Новосибирска или Владивостока. Им не очень удобно торговать по московскому времени.
Токийская фондовая биржа занимает пятое место в мире по капитализации (6,3 трлн долларов по данным на апрель 2025 года).
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