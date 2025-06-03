Брокер «Финам» хочет открыть для инвесторов из РФ Токийскую фондовую биржу

Квалифицированные инвесторы смогут уже летом 2025 года покупать ценные бумаги крупных японских компаний, таких как Toyota, Mazda, Sony.

Брокерская компания «Финам» планирует летом 2025 года предоставить квалифицированным инвесторам доступ к японскому фондовому рынку.

Участники торгов смогут приобрести ценные бумаги Honda, Toyota, Mazda, Nintendo, Sony, Nikon и других технологичных компаний. Об этом пишет РБК.

Директор по международному бизнесу компании Алексей Бербеницкий считает, что особый интерес японская биржа вызовет у инвесторов из восточных регионов России, например, из Новосибирска или Владивостока. Им не очень удобно торговать по московскому времени.

Токийская фондовая биржа занимает пятое место в мире по капитализации (6,3 трлн долларов по данным на апрель 2025 года).

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