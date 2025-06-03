Депутаты хотят отказаться от выплаты социальной пенсии для мигрантов

Чтобы защитить бюджетную систему от необоснованных обязательств перед мигрантами и поддержать российских пенсионеров, депутаты предложили отказаться от пенсий иностранцам.

Фракция ЛДПР подготовила законопроект об отмене социальной пенсии по старости для иностранцев.

Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что отказ от пенсий для мигрантов позволит направить больше денег на помощь российским пенсионерам, которые действительно внесли вклад в развитие страны.

«С какой стати мы в России должны платить социальную пенсию по старости мигрантам? Они что, десятилетиями работали на благо государства, восстанавливали страну, вкладывали в экономику, инфраструктуру? Ничего подобного», — заявил Слуцкий.

Сейчас иностранцы, которые живут в РФ не меньше 15 лет и имеют вид на жительство, могут получать социальную пенсию по старости. Мужчинам выплаты назначат с 70 лет, а женщинам — с 65 лет.

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