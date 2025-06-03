Как считать туристический налог при проживании по льготной стоимости: ответ Минфина

Туристический налог рассчитывают из цены проживания. Если услугу оказали по льготной стоимости – налог рассчитывают исходя из нее.

Минфин разъяснил, как рассчитывать туристический налог, в том числе если услуги по проживанию оказали по льготной стоимости.

Если гостиничные услуги оказаны по льготной стоимости, то налог рассчитывают по этой льготной цене, а не по полной стоимости, — сообщает ведомство в письме от 24.04.2025 № 03-05-04-06/41340.

Налоговая база по туристическому налогу определяется как стоимость оказываемой услуги по временному проживанию без учета сумм туристического налога и НДС: п. 1 ст. 418.4 НК.

Налог рассчитывают, умножая налоговую базу на налоговую ставку. Если сумма налога, рассчитанная из льготной стоимости услуги, будет меньше минимального налога, турналог платят в минимальном размере: 100 рублей за каждые сутки проживания.

При этом услуги по размещению, оказанные льготникам из п. 2 ст. 418.4 НК, в базу по турналогу не включаются.

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