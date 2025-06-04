Банк России поддерживает создание реестра подрядчиков по ИЖС

Главе ЦБ направили обращение с предложениями по защите россиян от мошенничества при ИЖС с ипотекой. Банк России концептуально поддержал инициативу.

Центробанк поддерживает предложение о создании публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций в сфере возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такое ответ дал регулятор на обращение члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Обращение депутат направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Предлагается защитить россиян от мошенничества при ИЖС с привлечением ипотечных кредитов.

Для этого Якубовский предложил создать единый публичный реестр аккредитованных подрядчиков с историей исполнения договоров и проверить внутренние процедуры аккредитации и выдачи ипотечных кредитов на строительство домов в банках.

«Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций», — говорится в ответе первого замглавы ЦБ Владимира Чистюхина.

ЦБ готов участвовать в этом проекте вместе с кабмином, Минстроем, и считает, что такая мера поможет защитить права людей.

В ответе указано, что одним из возможных решений может стать применение механизмов, аналогичных тем, что уже действуют для защиты прав участников долевого строительства — через публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». ЦБ готов участвовать в проработке таких инициатив вместе с профильными ведомствами.

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