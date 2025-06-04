Нужно ли учитывать районные коэффициенты для стандартного налогового вычета – ответ Минфина

При расчете к зарплате налогового вычета по НДФЛ районные коэффициенты и надбавки в доходе не учитывают.

Минфин разъяснил, нужно ли учитывать районные коэффициенты к зарплате при расчете дохода для получения стандартного вычета по НДФЛ.

В письме от 29.04.2025 № 03-04-05/43684 министерство напоминает, что вычет действует до месяца, когда доход налогоплательщика превысит 450 000 рублей. Доход считают нарастающим итогом с начала года.

Но для налогового вычета учитывают доходы, которые облагаются НДФЛ по ставкам, определенным п. 1 ст. 224 НК (кроме дивидендов). То есть – по стандартной шкале.

А доходы в виде районных коэффициентов и надбавок облагаются НДФЛ по ставкам, определенным п. 1.2 ст. 224 НК:

13% — до 5 млн рублей;

15% — свыше 5 млн.

Таким образом, доход для получения стандартного вычета считают без учета выплат в виде районных коэффициентов и надбавок, отмечает Минфин.

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