Налоговики объяснили, какой токен подходит для записи КЭП юрлица и ИП
Чтобы в первый раз получить КЭП, нужно лично обратиться в налоговую или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС, напоминают налоговики.
С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и ИНН, а для записи электронной подписи – сертифицированный носитель (USB токен).
Вот какие токены подходят для записи КЭП в удостоверяющих центрах ФНС. Это линейки:
«Рутокен»: Lite, Рутокен S, Рутокен ЭЦП 3.0 и их аналоги;
«Джакарта»: PRO, JaCarta LT, JaCarta-2 ГОСТ и аналоги;
«Есмарт»: ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.
Перед покупкой токена нужно проверить, что он сертифицирован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) или ФСБ, предупреждает УФНС.
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