Налоговики объяснили, какой токен подходит для записи КЭП юрлица и ИП

Перед покупкой нужно проверить, что токен сертифицирован ФСТЭК или ФСБ. Токен нужен для получения квалифицированной электронной подписи.

Чтобы в первый раз получить КЭП, нужно лично обратиться в налоговую или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС, напоминают налоговики.

С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и ИНН, а для записи электронной подписи – сертифицированный носитель (USB токен).

Вот какие токены подходят для записи КЭП в удостоверяющих центрах ФНС. Это линейки:

« Рутокен »: Lite, Рутокен S, Рутокен ЭЦП 3.0 и их аналоги;

« Джакарта »: PRO, JaCarta LT, JaCarta-2 ГОСТ и аналоги;

«Есмарт»: ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

Перед покупкой токена нужно проверить, что он сертифицирован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) или ФСБ, предупреждает УФНС.

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