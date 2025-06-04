В России планируют создать реестр подрядчиков по ИЖС

Чтобы защитить права россиян, которые вкладывают ипотечные деньги в строительство частных домов, власти хотят проверять подрядчиков в сфере ИЖС.

Центробанк одобрил идею создать реестр аккредитованных подрядных организаций в сфере объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В апреле 2025 года член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил создать реестр, который защитит россиян от мошенничества при ИЖС с привлечением ипотечных кредитов.

«Банк России концептуально поддерживает идею определения критериев надежности подрядных организаций, а также ведения публичного федерального реестра аккредитованных подрядных организаций», — сказано в ответе ЦБ.

В планах сделать единый публичный реестр, где будут аккредитованные подрядчики с историей исполнения договоров. Не исключено, что начнут применять те же механизмы, которые действую для защиты прав участников долевого строительства.

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