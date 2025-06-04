До 1 июля 2025 ФАС внесет в кабмин Национальный план развития конкуренции

Глава антимонопольного ведомства рассказал о планах и итогах работы службы в 2024 году.

Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы ФАС внесет в Правительство до 1 июля, сказал глава антимонопольной службы Максим Шаскольский.

Также он рассказал о достижениях ФАС в разных направлениях:

в 2024 году на социально значимых товарных рынках служба провела 41 внеплановую проверку, выдала 9 предупреждений и 64 предостережения, возбудила 5 дел о нарушении антимонопольного законодательства;

в рамках контроля за соблюдением торговыми сетями ограничений на расширение торговых площадей при достижении доли в 25% в суды подали 20 исковых заявлений о признании договоров аренды недействительными;

Благодаря принятию авиакомпаниями коммерческих политик доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составила 63-68% у АО «Авиакомпания Сибирь» и 70-80% — у «Аэрофлота». По максимальному тарифу перевозчики продают не более 2,5% билетов.

в 2025 году вынесли в отношении газораспределительных организаций 237 постановлений о штрафах на сумму 80,9 млн рублей за нарушение правил присоединения к газу садовых товариществ в границах населенных пунктов;

в 2024 году общая сумма исключенных из коммунальных тарифов экономически необоснованных средств составила 29,2 млрд рублей. Региональные управления ФАС провели 102 внеплановые проверки в сферах теплоснабжения, электроэнергетики, обращения с ТКО. По их результатам выдано 141 предписание.

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