Совфед разрешил применять в гостиницах невозвратные тарифы

Отдыхающие смогут сэкономить, если выберут невозвратный тариф. Для предпринимателей это станет возможностью спрогнозировать заполняемость гостиницы.

4 июня 2025 года Совет Федерации одобрил закон о невозвратных тарифах в гостиницах.

В документе сказано, что у правительства появится право утверждать правила предоставления гостиничных услуг. Такой поход позволит расширить виды броней отелей.

Ожидается, что у туристов будет выбор: забронировать гостиницу дороже, но с возможностью отменить бронь, или сэкономить на невозвратном тарифе. Если выбрать второй вариант, то деньги вернут только в случае форс-мажора, например, при болезни.

Недавно мы писали, что Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею ввести невозвратные тарифы. Изменения приведут к загрузке гостиниц, которая нужна для рентабельности бизнеса.

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