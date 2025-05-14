РСТ просит депутатов ускорить рассмотрение законопроекта о невозвратных тарифах

Представители туриндустрии написали письмо с просьбой Госдуме скорее рассмотреть законопроект о невозвратных тарифах. У гостиниц выросла налоговая нагрузка и конкуренция, поэтому им сложно планировать свою деятельность.

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой как можно скорее возобновить прохождение законопроекта о введении невозвратных гостиничных тарифов.

По мнению РСТ, задержка рассмотрения этого законопроекта лишает бизнес инструментов управления. Ситуация в отрасли сложная из-за возросшей с 1 января 2025 года налоговой нагрузки. Теперь гостиницы на УСН, у которых доход больше 60 млн рублей, платят еще и НДС, и туристический налог.

Кроме того, российские гостиницы конкурируют не только на внутреннем рынке, но и с зарубежными гостиницами.

«Во-первых, постепенно восстанавливается сфера выездного туризма и отечественным отельерам необходимо конкурировать не только на внутреннем рынке, но и с иностранными средствами размещения, которые могут находиться в совершенно других экономических условиях. Во-вторых, укрепление курса рубля к иностранным валютам усиливает конкурентные преимущества иностранных средств размещения, что влияет не только на сферу внутреннего туризма, но и на въездной туризм. Предложения отечественных отельеров могут оказаться неконкурентоспособными, а механизмов для оптимизации цены у них нет», — говорится в письме РСТ.

Введение невозвратных тарифов наравне с возвратными даст механизм обеспечения минимально необходимого для рентабельности уровня загрузки гостиниц, считают представители отрасли. Также это избавит от хаоса, который возникает из-за того, что постоялец имеет право отказаться от бронирования даже в день заезда и полностью получить деньги, заплаченные за номер.

Напомним — речь идет о законопроекте № 811655-8, который 19 февраля 2025 года приняли в первом чтении, а затем дальнейшее рассмотрение отложили на неопределенный срок.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор и общественники против невозвратных тарифов в гостиницах.

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