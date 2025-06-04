В Магаданской области создадут ТОР

4 июня 2025 Совет Федерации одобрил закон о создании в Магаданской области территории опережающего развития. На территории ОЭЗ в регионе сохранят свободную таможенную зону.

Совфед одобрил закон о создании в Магаданской области территории опережающего развития (ТОР).

Изменения внесут в закон «об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области» и закон о ТОР.

Новыми нормами установлена возможность создания ТОР на территории особой экономической зоны в Магаданской области, в административных границах города Магадана. Для этого сняли запрет на создание ТОР на территории ОЭЗ в Магаданской области и на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. При этом сохранили регулирование свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Магаданской области.

«Территории опережающего развития остаются одним из наиболее востребованных преференционных режимов. В связи с этим, на наш взгляд, создание ТОР и соответствующие преференции позволят повысить привлекательность региона и создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности с учетом климатических, логистических и иных особенностей», — прокомментировал принятие закона сенатор Андрей Хапочкин.

Функционирование на одной территории одновременно двух режимов – ОЭЗ и ТОР – не приводит к дублированию мер государственной поддержки, указано в пояснительной записке.

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